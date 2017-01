Em Brusque, ladrão invade propriedade, mas é contido pelo dono armado com vara Invasão de propriedade aconteceu nesta segunda-feira, às 22h55

A Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de invasão de propriedade nesta segunda-feira, 16, por volta de 22h55, no bairro Limoeiro. O dono do imóvel suspeita que um homem, 35 anos, e um adolescente, 15, tentariam furtar a sua casa.

Mas o morador viu quando o homem pulou a cerca e entrou no terreno, com o adolescente do lado de fora, dando cobertura. O dono do imóvel pegou uma vara e abordou o invasor. O menor de idade viu o problema e tentou fugir, porém, foi contido pela PM, que já havia sido acionada.

O homem e o adolescente foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil por invasão de propriedade, já que nada foi levado da residência da vítima. O maior de idade assinou um Termo Circunstanciado e irá prestar depoimento; o menor foi entregue à mãe, e também irá depor.