Em busca de aproximação com a comunidade, Paulo Sestrem usará uniforme em atividades externas Objetivo de Paulo Sestrem (PRP) é que a população o reconheça em atividades externas

O vereador Paulo Sestrem, do PRP, teve uma ideia inusitada para o seu primeiro mandato, que iniciou neste mês. Ele confeccionou um uniforme para identificá-lo como parlamentar. Na manga da camisa consta o brasão da Câmara de Vereadores, no peito há o símbolo do município de Brusque, e nas costas, está escrito “vereador”, tal qual jogadores de futebol.

O objetivo é que as pessoas o reconheçam durante suas atividades nas ruas e em eventos. No entanto, Sestrem não a utilizará nas sessões.

A ideia surgiu durante a campanha, no ano passado, quando os eleitores demonstravam indignação com os candidatos que apareciam apenas no período eleitoral e depois de eleitos “sumiam”.

“Este é um projeto de postura individual que levarei à Câmara e que não visa obrigar outros vereadores a usar e nem constranger ninguém. Mas claro que se houver outras adesões serão bem-vindas”, diz Sestrem.

O vereador afirma que utilizará o uniforme em suas atividades públicas externas, seja em visitas em hospitais, postos de saúde, escolas, onde for solicitado. “Como é algo diferente, chamará atenção e sei que serei mais visado e cobrado por isso. No entanto, essa é a nossa função, precisamos estar na rua todos os dias. Não podemos ser vereador apenas na terça-feira”.

Sestrem usará o uniforme em três cores distintas: branco, azul e preta. “Em 2020, quando encerar o mandato, quero que a população saiba que eu vesti a camisa e me esforcei, não quero ser lembrado apenas como um vereador que passou”.