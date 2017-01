Em sessão extraordinária, vereadores aprovam novo projeto para o prolongamento da Beira Rio Ideia da prefeitura é utilizar o empréstimo de R$ 4 milhões do Badesc para levar a obra até o limite com Itajaí

Os vereadores aprovaram na noite desta quarta-feira, 18, em sessão extraordinária, a alteração do artigo 2 da lei 3.899, que autoriza o município a aderir ao Programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina para continuar as obras de prolongamento da avenida Beira Rio, sentido bairro Santa Terezinha.

A aprovação dos vereadores é uma das exigências da Secretaria do Tesouro Nacional para a alteração do projeto e, consequentemente, a concessão do recurso para o início das obras no município.

Antes da votação, o vice-prefeito de Brusque, Ari Vequi, justificou a importância da alteração da lei aprovada em 2015. De acordo com Vequi, a lei anterior autorizava o empréstimo de R$ 4 milhões para realizar os 600 metros do canal extravasor, no trecho próximo ao Centro Universitário de Brusque (Unifebe), porém, segundo ele, a lei não contemplava a camada asfáltica, drenagem, ciclofaixas e passeios, por isso, o Badesc, na hora de avaliar o projeto, pediu alterações.

A nova gestão da prefeitura, então, decidiu ampliar o projeto e utilizar o empréstimo dos mesmos R$ 4 milhões solicitado inicialmente para expandir o canal extravasor em 3,9 km – até as proximidades do limite com Itajaí – e mais 1,9 km para abrir a calha viária da obra.

“Continuar a abertura do canal extravasor e levar a calha viária próximo de 2km nos ajudará a desafogar o nosso trânsito e também a conter as enchentes”, justifica o vice-prefeito.

A ideia da prefeitura, com o novo projeto, é ligar a margem direita da Beira Rio com a rodovia Antônio Heil que está sendo duplicada para torná-la um novo acesso ao município.

De acordo com ele, o prazo para a assinatura do convênio é até o dia 26 de janeiro, por isso, foi necessária convocar a sessão extraordinária porque o município corria o risco de perder o recurso.

“Com a duplicação sendo entregue no fim de 2018, a rótula da Aradefe será um ponto de estrangulamento, então, a nossa ideia é o mais breve possível levar as obras do canal extravasor até as proximidades do bairro Limoeiro e criar mais um acesso”.

Como o projeto será modificado, os 600 metros já executados próximos à Unifebe, segundo o vice-prefeito, serão concluídos com recurso próprio da prefeitura quando a situação financeira do município se equilibrar.