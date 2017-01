Empresa é arrombada no fim de semana, no Centro Valor do prejuízo foi de aproximadamente R$ 7 mil

Uma empresa de tintas, na rua Pedro Werner, no Centro, foi arrombada durante este fim de semana. O pai do proprietário registrou o boletim de ocorrência para informar que foram furtados do local uma serra tico-tico, verde, da marca Bosh, uma esmerilhadeira, da marca Black&Decker, uma guitarra Gibson SG, vermelha, um cubo de guitarra e uma televisão LED, preta, da marca Philco. Para ter acesso ao interior da empresa, os criminosos arrombaram a porta principal, que é de madeira, e danificaram a fechadura, tranca interna e o cadeado. Além disso, a porta do escritório também foi arrombada, onde estavam os objetos furtados. O valor aproximado de prejuízo foi de R$ 7 mil.