Empresa espera concluir obras do PAC no Nova Brasília em quatro meses Segundo engenheiro, prazo será cumprido caso não haja rochas e outros elementos que atrasem as escavações

A primeira etapa de trabalho será concluir a construção de um túnel de 177 metros, na rua Osvaldo Niebuhr, atravessando a rodovia Antônio Heil - Crédito: Bárbara Sales