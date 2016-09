Encontro marca passagem do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Encontro tem como objetivo debater as dificuldades de ser mulher com deficiência e trocar experiências

Para marcar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado no dia 21 de setembro, a Central de Atendimento à Pessoa com Deficiência (Ceped), realizou na tarde desta terça-feira, 20, um encontro com mulheres com deficiência.

O objetivo, explica a psicóloga Lucimara Pavesi, é empoderar as mulheres quanto aos seus direitos. “Este é um primeiro encontro. Vamos nos reunir periodicamente para debater as dificuldades de ser mulher com deficiência e trocar experiências. Precisamos conhecer nossos direitos e nos fortalecer, só assim conseguiremos nos defender”.

Lucimara ressalta que já se avançou muito quanto à inclusão das pessoas com deficiência, mas ainda há muito a ser feito. “Precisa-se trabalhar muito no sentido da acessibilidade e na conscientização para diminuir o preconceito e a discriminação”.

O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

O Dia Nacional de Luta das Pessoas com deficiência foi instituído em 1982. Foi escolhido o dia 21 de setembro por ser o dia da árvore e pela proximidade com a primavera, numa representação do nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições. A data foi oficializada por meio da Lei Federal nº 11.133, de 14 de julho de 2005.