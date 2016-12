Enquanto passava o Natal na praia, homem tem residência furtada no Santa Luzia Do local foram levadas jóias, bebidas e carnes

Um homem de 55 anos relatou na delegacia de polícia que estava em sua casa de praia, em Porto Belo, quando no domingo pela manhã, um amigo foi até o local para informar que sua residência, no bairro Santa Luzia, havia sido arrombada.

O amigo foi até a casa pela manhã tratar os animais e viu que a casa havia sido furtada. O proprietário foi até o local e, ao chegar, viu que tinha marcas de pneu em seu terreno.

Os ladrões tiraram o sarrafo da janela, mas não conseguiram entrar,então quebraram o vidro de duas janelas para conseguir acesso a residência. Do local, foram levados aproximadamente 15 litros de bebida destilada e vinhos, além de diversas joias em ouro, avaliadas em R$ 5 mil e carnes do freezer. A vítima relata que desconfia que os ladrões sabiam onde ficavam as joias – guardadas dentro de uma caixa de remédio.

Não há vizinhos próximos. O vizinho que mora no início da rua percebeu que um carro estranho entrou por volta das 21h e saiu próximo às 23h da rua, mas não sabe precisar qual o modelo. A residência não possui câmeras de monitoramento.