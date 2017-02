Entrega dos carnês do IPTU começam nesta segunda-feira, em Brusque Os boletos começam a ser distribuídos nesta semana e seguem até o dia 9 de março; a entrega será feita no Pavilhão da Fenarreco

Nesta segunda-feira, 6, a prefeitura de Brusque inicia a entrega dos carnês de IPTU, neste ano todos os carnês vão ser entregues de forma centralizada, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof.

A secretária de Fazenda Edena Beatris Censi esclareceu que o cidadão deve ficar atento, já que para este ano a entrega ocorre somente no Pavilhão da Fenarreco, com um cronograma de bairros definidos, outro fator importante, é que quem tem imóveis em várias localidades deve fazer a retirada de acordo com a localização do imóvel seguindo as datas estipuladas, ou seja, se tiver um imóvel no Maluche e outro na Santa Terezinha deve ir tanto na data da retira do carnê do Jardim Maluche e também na data de retirada da Santa Terezinha.

Os boletos começam a ser distribuídos na próxima semana e seguem até o dia 9 de março.

Impressão via internet



Quem quiser já pode imprimir o boleto via internet. A prefeitura de Brusque disponibilizou link para que os contribuintes possam imprimir o carnê. Basta apenas acessar o site da prefeitura de Brusque e clicar no banner que está na parte superior da página.

Cronograma das datas de entrega



06/02, 07/02 e 08/02

Santa Terezinha, Santa Rita, Nova Brasília, Limeira, Limoeiro

09/02, 10/02 e 13/02

Jardim Maluche, Souza Cruz, Dom Joaquim, Rio Branco, Guarani, Cedrinho, Tomaz Coelho

14/02, 15/02 e 16/02

Águas Claras, Azambuja, Primeiro de Maio, Zantão, Santa Luzia, Poço Fundo, Ponta Russa

17/02, 20/02 e 21/02

Centro, Centro II, São Luiz, Steffen, São Pedro, Bateas

De 22/02 até 09/03

Disponível para todos os bairros, nesse período o horário de atendimento será das 12h às 17h 30

Atenção



Oscarnês vão estar disponíveis para retirada no pavilhão do Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof (Pavilhão da Fenarreco) de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h 30, sem fechar para almoço. Haverá também a opção de emitir o boleto pela internet, neste site.

Desconto



Os contribuintes que optarem pela cota única têm direito a 20% de desconto. Quem pagar em 3 parcelas, que vencem em 10 de março, 10 de abril e 10 de maio, vão ter um desconto de 10%.

O bom pagador também vai contar com desconto, quem estiver em dia com o IPTU vai ter direito a um desconto de 5%.

Quem fazer a opção por pagar parcelado, 10 prestações, a primeira parcela será em 10 de março e a última em 10 de dezembro. Lembrando que o valor mínimo da parcela é de R$ 50 (cinquenta reais).

Isenção



Para os contribuintes que tiveram direito à isenção em 2016, como aposentados e pensionistas, e que continuem preenchendo os requisitos estabelecidos na legislação municipal, a isenção de 2017 se dará de forma automática não sendo necessário levar a documentação até a prefeitura.

A isenção automática somente é válida para aqueles que entregaram a documentação e a mesma foi deferida em 2016. Os que entregaram a documentação em 2015, deverão fazer novamente o cadastro na Secretaria da Fazenda, na sede administrativa da Prefeitura, a partir do dia 03 de abril de 2017.