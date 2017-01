Equipe brusquense de natação se destaca na Travessia de Bombinhas Ana Lúcia, Nicolas Archer, Lucas Rech, Pedro Quindota e Luís Fernando comemoram resultados

A equipe de natação de Brusque Abain/Extreme Academia/FME começou o ano com bons resultados no primeiro desafio da temporada. Os nadadores brusquenses se destacaram no Circuito de Travessias de Bombinhas, disputado no fim de semana no litoral do estado.

O grande destaque da equipe de Brusque foi Nicolas Pedrini Archer, vencedor da categoria 14 a 16 anos na prova dos 1,5 mil metros.

Competindo na mesma categoria, Ana Lúcia de Carvalho ficou com a segunda colocação. Já Guilherme Calado terminou em terceiro entre os atletas de 25 a 29 anos.

Na disputa dos 800 metros, quem brilhou foi Lucas Rech, que acabou na segunda colocação geral. Pedro Quindota foi o quinto colocado, enquanto Luís Fernando Farias acabou na sexta colocação.