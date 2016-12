Equipes da casa se destacam na 1ª Copa Brusque de Futebol de Base Laboratório CAP Brusque Sub-11 e Santos Dumont Sub-13 conquistaram a primeira e segunda posição da competição nas suas respectivas categorias

A equipe do Laboratório do Clube Atlético Paranaense (CAP) de Brusque Sub-11 e do Santos Dumont Sub-13 sagraram-se campeão e vice-campeão, respectivamente, na 1ª Copa Brusque de Futebol de Base. Realizada pelo Planeta Bola Eventos Esportivos, a competição que iniciou no dia 16 e encerrou nesta quinta-feira, 22, foi disputada em campos de Brusque e Guabiruba. Durante a copa, que contou com a participação de 1,2 mil atletas (quatro categorias diferentes), de 62 times do Sul do país e do Paraguai, foram marcados mais de 320 gols.

Mesmo realizando bons jogos, o Laboratório CAP Brusque conseguiu a classificação para disputar as quartas de final apenas na última vaga, pelo saldo de gols. Com a vaga garantida, o time fez bonito e venceu o Paraná Clube (PR) e a Veterana (SC) e disputou a final da competição, quando ganhou de 2 a 1 do Avaí FC. Numa partida equilibrada, os brusquenses abriram vantagem com dois gols (um no primeiro e outro no segundo tempo) de Rick Gonçalves – artilheiro da competição -, e depois seguraram o resultado.

O coordenador do Laboratório CAP em Santa Catarina, Marco Aurélio Chaves, conta que o grupo é forte e que mesmo tendo conquistado a vaga no fim do mata-mata, foram melhorando e ganharam o título. “Além da pressão, os campos estavam muito encharcados, o que foi desgastante para os meninos. Além disso, foi uma das competições com maior nível técnico que disputamos, todos que chegaram à final tiveram mérito. O título é resultado do comprometimento dos meninos”, avalia.

Os atletas da Sub-13 do Santos Dumont também realizaram uma boa copa, no entanto, ficaram com o vice-campeonato ao perder por 2 a 1, de virada, para o Atlético-PR. O coordenador das categorias de base do Santos Dumont, Andreone Reis, analisa que o resultado é importante e que há muito ainda para as crianças evoluírem. “Como o Atlético saiu atrás, eles fizeram substituições e vieram pra cima e nos pressionaram muito, o que acabou dando resultado. Nós tivemos chances, mas devido ao nervosismo não conseguimos marcar. Porém, estar entre as duas melhores equipes da competição, com esse nível técnico, é satisfatório”.

Nível técnico elevado

Alex Pereira e Rubens Dias, diretores do Planeta Bola Eventos Esportivos – entidade organizadora de torneios de futebol para categoria de base que atua no Sul do Brasil desde 2002 -, afirmam que a copa superou as expectativas. Eles contam que o nível técnico dos atletas foi “forte” e que foram encontrados “muitos valores”.

Os diretores elogiaram a estrutura dos alojamentos de Brusque para receber a competição. Por outro lado, por se tratar de uma cidade grande, diferentemente das cidades em que fazem eventos – de cerca de 3 mil habitantes -, tiveram dificuldades com a locomoção. “Precisamos destacar a estrutura de Brusque e dizer que pretendemos no próximo ano realizar novamente a copa aqui”, afirma Dias.

O observador técnico do Atlético Paranaense, Osnildo Kistner, diz que a copa foi uma sensação, com muitos atletas em potencial, o que tornou o evento de um nível técnico interessante. “Foi proveitoso, principalmente na Sub-11 e Sub-13, que é o foco da captação. Selecionamos alguns garotos que levaremos para a base do clube”, afirma o observador, que revela que há atletas de Brusque e Guabiruba na lista de selecionados.

Finais

Sub-11: Laboratório CAP Brusque 2 x 1 Avaí

Sub-13: Santos Dumont 1 x 2 Atlético-PR

Sub-15: Afeg Guabiruba 1 x 2 Vila Nova (Rio Negrinho)

Sub-17: Metropolitano 2 x 1 Los Amigos (Paraguai)