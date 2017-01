Equipes da Secretaria de Obras fazem levantamento dos estragos causados pela chuva São 14 frentes de trabalho, de acordo com a prefeitura

A Prefeitura de Brusque está fazendo o trabalho de recuperação da cidade após a chuva desta quinta-feira, 5. A Secretaria de Obras está com 14 equipes de trabalho espalhadas pelo município para avaliar os pontos mais críticos e encontrar soluções.

De acordo com o diretor da secretaria, Nik Imhof, parte dos operários já trabalham desde a madrugada e seguirão até o fim do dia. A pasta está com mais de 100 funcionários nas ruas, contando com maquinário de cinco retroescavadeiras, uma carregadeira, dez caminhões e uma caminhão pipa.

O objetivo principal é avaliar os pontos mais problemáticos, por exemplo, onde os pontilhões foram levados pelas águas. Segundo o diretor, já está autorizado que os funcionários façam horas-extras durante o fim de semana para limpar a cidade até segunda-feira, 9.

Maquinário defasado

O prefeito Jonas Paegle acompanha os trabalhos da Defesa Civil e da Secretaria de Obras. Ele afirma que o pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof e a Arena estão ativados para oferecer auxílio a moradores que tenham problemas de alimentação e moradia.

Paegle acabou de assumir o cargo e afirma que encontrou o maquinário da Secretaria de Obras danificado. “É uma situação de calamidade pública. Assumimos a prefeitura há cinco dias. A Secretaria de Obras está com 95% das máquinas quebradas. Não temos maquinário para colocar na rua. Fiquei realmente surpreso ao assumir a prefeitura com a Secretaria de Obras falida”.

Apesar disso, o prefeito pede calma à população e solicita que as pessoas evitem consumir alimentos que estiveram na água. Paegle, que é médico, diz que há risco de contaminação de doenças infectocontagiosas.

O prefeito afirma que será feito um levantamento completo da cidade, para que as residências em áreas de risco sejam removidas. Ele também pretende investir em casas populares para esses moradores em perigo.