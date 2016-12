Escola Alberto Pretti, em Brusque, é alvo de ladrões Foram levados vários equipamentos eletrônicos

Furto aconteceu no dia 23 de dezembro -

A Polícia Militar divulgou imagens dos ladrões que furtaram a Escola de Ensino Fundamental Alberto Pretti, que fica no bairro Limeira, nesta sexta-feira, 30. O crime, no entanto, aconteceu no dia 23 de dezembro.

Segundo a PM e o boletim de ocorrência feito na delegacia, foram levados três computadores, um data-show, modem entre outros objetos.

Quem tiver informações pode entrar em contato com a polícia através do telefone de emergência 190.