Escola Charlotte recebe doação de R$ 33 mil da campanha Troco Solidário A entrega do cheque simbólico foi realizada no centro administrativo da Havan

A Havan realizou nesta quarta-feira, 22, no centro administrativo da matriz, em Brusque, a entrega do cheque simbólico de 33 mil reais à diretoria da Escola Charlotte. O valor representa a arrecadação da Campanha Troco Solidário Havan no segundo semestre de 2016, na loja da Havan do município.

Segundo a fundadora e diretora da instituição, Bernadete Rocha, o valor será utilizado para o custeio da escola por um período de 40 dias, com o pagamento de salários, aluguel e impostos. Bernadete, muito emocionada, agradeceu a ação realizada pela Havan.

O diretor-presidente da Havan, Luciano Hang, diz que a campanha é uma forma da empresa, seus colaboradores e clientes retribuírem às entidades e aos seus voluntários, pelo trabalho realizado nas comunidades. “É com muito prazer que entregamos estes valores para as entidades”, finaliza.