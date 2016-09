Escolinhas de futebol de Brusque reiniciam atividades Santos Dumont e Paysandú abrem a temporada nas categorias de base nesta quarta-feira. Escola Furacão-Atlético-PR iniciou treinamentos em 23 de janeiro

Três escolinhas de futebol de Brusque reiniciam atividades nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Sociedade Beneficente e Recreativa Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha, Clube Esportivo Paysandú, no Estádio Carlos Renaux, no Centro, e a Escola Furacão – Atlético PR, no Sport Clube Cedrense, bairro Dom Joaquim.



- Trabalhamos também a parte social. Elas tem o convívio uns com os outros. No futebol elas tem de obedecer e aprender regras, coisa que vai além das quatro linhas – explica Cristian Haag, professor de educação física e um dos coordenadores da base do Santos Dumont.

Já no Paysandú a ideia é preparar os garotos para uma possível carreira profissional. Os alunos participam durante o ano dos campeonato realizados pela ACEF (Associação Catarinense de Escolinhas de Futebol).



E o Furacão – Atlético PR, com treinamentos em campo de grama sintética, visa caçar novos talentos para o clube do Paraná.