Espetáculo de contos “Linhas e Tramas” estreia nesta quinta-feira no Instituto Aldo Krieger Haverá duas sessões para quem quiser assistir a peça, às 17h e 19h

Nesta quinta-feira, 9, será realizada a estreia do espetáculo de contos “Linhas e Tramas”, criado e encenado por Lieza Neves.

Haverá duas sessões para quem quiser assistir o espetáculo, a primeira às 17h e a segunda às 19h. Cada uma com duração de 45 minutos.

O evento será realizado no Instituto Aldo Krieger, que é localizado na rua Paes Leme, 63.

Serão apresentados quatro contos populares em que personagens que fiam, tecem ou costuram impulsionam os enredos e instigam a imaginação da plateia.

Os ingressos são vendidos por R$ 20, e podem ser comprados antecipadamente no Siciliano Café, anexo ao Salutar Centro de Saúde. Mais informações no evento criado no Facebook.