Estão abertas as inscrições para a realeza mirim da 32ª Fenarreco Candidatas devem ter oito e nove anos de idade completos até a data de concurso

Ensaio geral ocorrerá no dia 29 de setembro, às 14h, no piso superior do pavilhão -

As meninas interessadas em representar a 32ª Fenarreco poderão participar do concurso para escolha da rainha e princesas mirim da festa de 2017. As inscrições estão abertas desde ontem, e seguirão até o dia 16 de setembro. As candidatas devem ter oito e nove anos de idade completos até a data de concurso.

Além disso, devem ser do sexo feminino, residir em Brusque por pelo menos 24 meses antecedentes a realização do concurso, estar matriculadas regularmente em uma unidade escolar da cidade, gozar de plena saúde, ser simpáticas, extrovertidas, comunicativas e educadas, além de cumprir com os horários e datas programadas pela Secretaria de Turismo.

A ficha de inscrição deverá ser preenchida e entregue na Secretaria de Turismo, localizada nas dependências do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, ou ainda, por e-mail turismo@brusque.sc.gov.br, acompanhada de duas fotos 10×15.

Vale destacar que de acordo com o regulamento do concurso, a candidata deverá apresentar autorização dos pais ou responsáveis. O documento prevê ainda, que caso o número de inscrições seja superior a 20 candidatas, será realizada uma pré-seleção com avaliação técnica de uma comissão.

A escolha da rainha e princesas mirim da 32ª Fenarreco será realizada no dia 11 de outubro, às 15h, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. O evento faz parte da programação da Festa Nacional do Marreco deste ano. Durante a apresentação individual de cada uma das candidatas, serão observados os quesitos de simpatia e expressão verbal.

Um ensaio geral ocorrerá no dia 29 de setembro, às 14h, no piso superior do pavilhão. As candidatas que não estiverem presentes na ocasião estarão automaticamente desclassificadas do concurso. O regulamento completo da disputa está disponível no menu “Editais” do site da Prefeitura de Brusque.