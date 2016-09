Estreia do Corridas do Bem supera expectativa em Brusque Inscrições de corredores alcançam quase 50% a mais do que o esperado; trânsito sofrerá alterações

A primeira edição das Corridas do Bem sequer começou e já quebrou barreiras. O evento promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) de Brusque ultrapassou a expectativa de inscritos. Segundo o Orientador de Atividade Física do Sesi, Marcelo Moreira Azambuja, era esperada a confirmação da presença de 500 atletas, mas nada menos que 747 atletas preencheram a ficha para participar – quase 50% a mais do que o almejado.

O evento será realizado no próximo domingo, a partir das 8h, e contemplará provas de corrida, de cinco quilômetros e 10 km, além de uma caminhada de 5 km. Será a 11ª etapa da competição que teve outras dez fases espalhadas em outras cidades de Santa Catarina. “É a primeira vez que fazemos e será uma grande responsabilidade. Estamos correndo pra deixar tudo pronto e organizado. Temos competidores de Itapema, Lages, Joinville, além de Brusque e região”, diz Azambuja.

O evento

A 11ª etapa das Corridas do Bem tem por objetivo promover a saúde e o bem-estar físico para a população. Além disso, o evento vai direcionar parte do valor das inscrições para uma entidade beneficente, a Ação Social Arquidiocesana (Asa), da paróquia São Luis Gonzaga.

Os corredores já precisam ficar atentos no sábado, um dia antes da prova. A partir das 9h serão entregues os kits para os participantes, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco. No dia da prova o Sesi promove diversas ações simultâneas, como teste de peso, avaliação física além de distribuir pontos de entretenimento.

Atenção com o trânsito

Já pouco antes do início das provas de domingo o trânsito de algumas ruas de Brusque sofrerá alterações. A Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) orienta que os motoristas fiquem atentos às modificações e utilizem rotas alternativas no período entre 7h30 e 10h.

A largada do evento está prevista para as 8h nas imediações do pavilhão. Um dos percursos seguirá até a rótula do Centro Universitário de Brusque (Unifebe). Por conta disto, a rua Gentil Batisti Archer e parte da avenida Bepe Roza estará interditadas durante a realização das corridas.

Para quem transitar pela avenida Bepe Roza, vindo da rotatória da Apae, o trânsito será desviado ao lado da rodoviária. Já o desvio para quem transita pelo bairro Santa Terezinha será na rotatória próxima à Unifebe. A Setram pede ainda atenção aos moradores que transitarem nas ruas laterais ao longo da avenida Beira Rio.