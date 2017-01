Eu faço e indico: Biscoitos Amanteigados

Semana passada li um livro de uma autora brasileira. A a personagem principal é engraçada e ama cozinhar, por isso no meio do livro há várias receitas, uma melhor do que a outra.

A receita abaixo foi tirada do livro e é uma das melhores para o mundo moderno em que vivemos, onde o tempo é dinheiro. Ela é rápida, fácil e barata.

#OQUEVAI

100g de açúcar (meia xicara)

200g de manteiga (uma xicara)

300g de farinha de trigo (três xicaras rasas)

#COMOFAZ

1. Misture bem todos os ingredientes. Com as mãos mesmo!

2. Faça bolinhas fofinhas e coloque em uma forma untada com margarina

3. Leve para assar no forno. Deixe 15 minutos e… tá pronto!

#DICADAISA

Os biscoitos ficam ainda melhores se antes de ir ao forno você colocar por cima de cada um pouco de doce de coco, beijinho ou leite condensado.

E para quem ficou ansioso não só para fazer a receita, mas também para ler esse livro, o nome é Confissões de uma garota excluída, mal-amada e (um pouco) dramática, e maior que o título a qualidade do livro!

Isabeli Nascimento – 17 anos