Eu indico: Desventuras em Série

“É MELHOR NÃO OLHAR, A SÉRIE QUE VAI DESTRUIR SUA NOITE E SEU DIA, E A CADA CENA DEPRIMENTE CAUSA NOSTALGIA.”

Provavelmente você já ouviu falar da saga de livros Desventuras em Série, ou até mesmo já viu o filme, adaptado em 2004. Confesso que, quando criança, eu adorava e assistia ao filme várias vezes. Então, quando a Netflix anunciou que a série tinha estreado, fui correndo assistir e trago a minha resenha aqui pra vocês.

Desventuras em Série. Uma série dramática, narrada de uma forma muito pessimista, porém genial, por Lemony Snicket, pseudônimo do autor Daniel Handler, que relata as aventuras desastrosas de Violet, a irmã mais velha, uma menina com um brilhante potencial para invenções; Klaus, o irmão do meio, apaixonado por leitura e também muito inteligente; e Sunny, uma bebê fofa, esperta e com os dentes muito afiados.

A trama começa quando os irmãos recebem a trágica notícia de que seus pais haviam falecido em um incêndio, e, como dito no testamento que lhes deixaram, deveriam ficar sob a guarda do parente mais próximo, que no caso era o Conde Olaf, um ator vigarista, que queria a guarda das crianças apenas para obter a fortuna herdada de seus pais. Mas as crianças foram espertas e se livraram, ou pensaram ter se livrado, de Olaf, e conseguiram ficar sob outras guardas. Porém o Conde sempre estava lá para importunar a vida das crianças e conseguir o que realmente queria.

Se você gosta de finais felizes, lamento, mas não é o que a série oferece. Apesar de todos os desastres que as crianças têm de passar, o enredo não deixa a desejar. Ao contrário do filme, a adaptação da série segue fiel aos livros, não deixando detalhes pra trás. A série conta com oito episódios, cada dois contendo a história de um dos treze livros que a compõe, e isso quer dizer que temos mais uma temporada pela frente, já que a série não termina com um final feliz, mas sim com muitos questionamentos. Suponho que sejam respondidos na próxima temporada, já confirmada pela Netflix! E ai, vai encarar esse drama brilhante?

Gabrieli Giani Kohler – 16 anos