Eu Indico: Roy Orbison

No último dia 23 de abril, Roy Orbison teria completado 80 anos. Um pioneiro do rock, na época de 1950. Um cantor que influenciou Elvis Presley, Rolling Stones, entre outros cantores. Muito conhecido pela musica Oh, Pretty Woman tema do filme Uma Linda Mulher, que fez bastante sucesso no Brasil.

Conhecido por suas musicas sobre amores perdidos, tinha melodias bem avançadas para sua época e um timbre vocal de três oitavas. Sua marca oficial são os óculos de hastes pretas.

O seu foco era interpretar baladas românticas com o intuito de disfarçar sua timidez, assim cantou sucessos como In Dreams, Crying etc. Com os hits It’s Over e Oh, Pretty Woman vendeu mais de sete milhões de discos em 1964. A sua fama foi tão grande que Paul McCartney e Roy fizeram uma turnê juntos em 1963.

Com o intuito de trazer Roy Orbison para as novas gerações foi lançado um álbum intitulado One of the Lonely Ones, com seus sucessos remasterizados e melhorados. Foi lançado também um kit para os fãs comemoram o seu aniversario. O kit contem um isqueiro, um pack de CDs, uma camisa, e uma bolsa. Os itens podem ser comprados aqui.

A influencia de Roy em nossa musica atual é espantosa, vale muito a pena conhecer suas musicas que fizeram tantos sucessos nas baladas antigas.

Guilherme Battisti Borba – 17 anos – terceirão