Eu Indico: Witches of East End

I love Witches of East End! Para quem ama histórias de bruxaria não pode deixar de assistir a série “As bruxas de east end”, o enredo não é daqueles que demoram vários episódios para se desenrolar, ao contrário: na primeira temporada com apenas 10 episódios acontecem mais coisas do que em algumas séries com temporadas de 20 episódios (sem querer citar nomes).

Com humor, drama, romance e muita magia, a história gira em torno de duas irmãs bruxas, Ingrid e Freya, ambas já tiveram várias vida e, sempre que morrem, voltam ao útero da mesma mãe para renascer sem lembrar de suas vidas passadas. Junte isto ao fato de que a tia Wendy pode se transformar em um gato e tem literalmente sete vidas e temos um prato cheio para fãs de séries. E, para melhorar as coisas, é lógico que há um romance, com direito a um triangulo amoroso, porém o triangulo só dura a primeira temporada – o que para ser franca só melhora o enredo.

O problema surge na terceira temporada, isto porque ela não existe. Exatamente, vários fãs da serie (tipo eu), ficaram inconformados quando anunciaram que a série não seria renovada por baixa audiência. O fãs estão, inclusive, fazendo um abaixo assinado online, mas isto não significa que a emissora levará a movimentação em conta, infelizmente…

Na verdade, o que realmente deixa todos inconformados pela série simplesmente ter sido cancelada é o final da segunda temporada, que deixa claro que deveria ter uma continuação, já que personagens importantes terminam mortos, uma personagem principal termina perdida e um casal termina com uma das pessoas trocada de corpo.

Entretanto, apesar de a série ter seu “fim” marcado por um ponto de interrogação ao invés de um ponto final, os vinte e três episódios que foram lançados desde o inicio de “bruxas de East End” valem muito a pena e o final…bem podemos imaginar o que quisermos enquanto os roteiristas não se rendem aos nossos pedidos.

Isabeli Nascimento - 17 anos