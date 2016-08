Eu li: A Ascensão dos Derrotados

A princípio, achei que A Ascensão dos Derrotados seria mais um clichê sobre alguma história de guerra medieval. Já no começo da leitura, percebi que essa não seria a realidade. A história passa-se em um Império (tornado Império após um longo período de guerra), que enfrenta uma crise de minério. Devido a essa crise, as províncias são “obrigadas” a negociar com Dorth, uma das províncias mais abaladas durante a guerra. Porém, com essas negociações, Dorth começa a ter mais influência econômica e política e esse poder acaba se tornando um problema nas mãos de um general autoritário e sedento por vingança.

Um dos pontos que mais me chamou a atenção foi que o livro não foca somente na guerra: ele também mostra as reviravoltas que o combate causa nas cidades, seja em seus governos, seja em sua população. Junto a isso, existe o drama que é criado entre o imperador e sua família, visto que alguns de seus membros terão que ser enviados para as lutas, além das dificuldades em prosseguir com a guerra, visto as perdas humanas e econômicas que o conflito traz.

Apesar de apresentar alguns desvios gramaticais, a história é bem envolvente, e ter um brusquense como escritor torna tudo mais interessante.

Heloísa Wilbert Schlindwein – 16 anos – terceirão