Ex-participante do The Voice Brasil cantará o Hino Nacional no jogo Brusque e Corinthians Brusquense Jade Baraldo acertou os últimos detalhes na tarde desta segunda-feira, 27

A brusquense Jade Baraldo, semifinalista do reality show The Voice Brasil, da TV Globo, cantará o Hino Nacional antes do jogo Brusque e Corinthians. A partida da Copa do Brasil será nesta quarta-feira, 1, às 21h45 e terá transmissão em emissoras de televisão e rádio de todo o país.

A jovem foi convidada pelo presidente do clube, Danilo Rezini, logo após o show que realizou no dia 17 deste mês, em Brusque. “Fiquei muito feliz porque é uma forma de estreitar os laços com a minha cidade, minha gente e sei o quanto esse jogo é importante”.

Jade se prepara para cantar 100% ao vivo e a capella, ou seja, sem acompanhamento de instrumentos. “Se depender de mim, o Bruscão já vai entrar em campo ganhando de 1 a 0!”.