Exaltasamba se apresenta em Brusque neste fim de semana Grupo se apresenta na quarta edição da Feijuca da Fire Up e Irmãos Novaes

Será realizada neste sábado, 10, a quarta edição da Feijuca da Fire Up e Irmãos Novaes. Este ano o evento conta com o show nacional do grupo Exaltasamba.

A festa ainda terá a animação de Rodrigo Valentim, Tiago Silva, Rodrigo & Mariana e Leandro & Evandro. Nas picapes, os DJs Heder, Gilson e Rubinho Owen prometem agitar o público durante os intervalos.

“Nossa expectativa é a melhor possível, estamos planejando essa quarta edição há seis meses, novamente com a parceria da Irmãos Novaes, que vai garantir a grande qualidade da nossa feijoada. Neste ano temos o Exaltasamba e todas as outras atrações para agradar o nosso público nessas dez horas de festa”, afirma Eudes Vilamoski, organizador do evento.

O evento ocorrerá na Fire Up, a partir do meio-dia. As camisetas da feijoada são vendidas na Life Surf Wear, Central dos CDs, Triton, Cosh Multimarcas, escritório da Fire Up e Posto Ipê, em Brusque. Já em Guabiruba, na S.A Fashion, sendo R$ 40 feminino e R$ 50 masculino. Reservas de mesas: 3350-4011 e 8829-2939.

Serviço

O que? Feijuca da Fire Up e Irmãos Novaes

Quando? Sábado, a partir das 12h

Onde? Fire Up

Reservas de mesas: 3350-4011 e 8829-2939