Exposição reúne fragmentos de corpos e de peças de roupas de santos Ao todo, 25 relíquias católicas integram a exposição, que ficará aberta até sábado, 27

Em comemoração ao mês vocacional, a loja Caminho promove, até sábado, 27, a primeira exposição de relíquias católicas de Brusque. Pedaços da batina e fragmentos do corpo do papa João Paulo II e pedaços do primeiro caixão e do corpo da Santa Terezinha do Menino Jesus são alguns dos itens em exibição.

Leia também: Vigilância Sanitária de Brusque faz buscas por lote de geleia com pelo de roedor

Ao todo, 25 relíquias integram a exposição. Os fragmentos estão divididos em três graus. O primeiro grau corresponde a partes do corpo ou caixão dos santos. O segundo, por outro lado, refere-se a roupas que eles usaram. Já o terceiro grau corresponde aos tecidos pelos quais eles foram envolvidos.

Segundo Leandro Comandoli, um dos organizadores da exposição, a maioria das relíquias é oriunda de coleções de seminaristas do Seminário Filosófico de Santa Catarina (Sefisc) e foram emprestadas à loja para a exibição.

“Quem é muito devoto fica encantado com a possibilidade de chegar perto dessas relíquias. A maioria são pequenos fragmentos, mas emocionam”, diz. “Quando eu vi o solidéu do São João XXIII fiquei emocionado. Mas fiquei ainda mais quando chegou a parte do corpo do papa João Paulo II, que foi o papa da minha juventude”, completa Comandoli.

Além da exposição, a loja, que abriu há cerca de oito meses, também pretende posteriormente fazer workshops voltados ao cristianismo e ao catolicismo. De acordo com Comandoli, a intenção da Caminho é mostrar à comunidade que viver o cristianismo e o catolicismo é algo atual.

A exposição

Sexta-feira, 26: 8h30 às 12h e 13h às 19h

Sábado, 27: 8h30 às 13h.

Local: Loja Caminho, na avenida Arno Carlos Gracher, Spazio Sassi, sala 10

Entrada: gratuita