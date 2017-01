Falta de energia elétrica causa desabastecimento d’água em Brusque Estação central do Samae opera com geradores há mais de dez horas

Vários bairros de Brusque estão sem energia elétrica nesta sexta-feira, 6. E a Estação de Tratamento de Água (ETA), no Centro, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) opera apenas com geradores há cerca de 14 horas, de acordo com o diretor-presidente da autarquia, Juliano Montibeller.

A ETA central é responsável por abastecer mais de 50% do município. Por enquanto, o atendimento está garantido, no entanto, Montibeller e os técnicos do Samae trabalham para restabelecer a energia antes que haja algum problema nos geradores. Seis equipes da Celesc estão em Brusque.

A chuva também causou a queda de três postes no parque Leopoldo Moritz, o parque da Caixa D’água, e por consequência a linha telefônica do Samae foi cortada. Segundo o diretor-presidente, os técnicos também vão auxiliar a Celesc.

A recomendação da prefeitura é que se entre em contato com o Samae para relatar problemas por meio do telefone da Defesa Civil, o número 199.

Além da ETA, outros locais do Samae também tiveram problemas por causa da falta de eletricidade. De acordo com o levantamento feito pela entidade, o sistema do Ribeirão do Mafra voltou a funcionar de madrugada.

Locais sem água

Os bairros Volta Grande e Bateas estão sem água nesta sexta-feira por causa da falta de eletricidade. Segundo Montibeller, há água, porém, sem energia não há como bombear para as casas. Já existe desabastecimento, por isso a recomendação é para que se economize água.

O bairro Nova Brasília, o mais atingido pela chuva, também sofre com a falta d’água. “Nova Brasília terá problema de desabastecimento no Planalto. Mas voltou a energia às 6h e conseguimos rebombear”, diz Montibeller.

A região do Limeira também poderá sofrer desabastecimento porque uma parte da rede foi levada pela água. A equipe do Samae avaliará o dano para o conserto.