Família consegue internação de jovem em clínica psiquiátrica Cristiano Innocenti Filho, 19 anos, foi encaminhado para o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (Ipq), em São José

Nesta sexta-feira, 2, o jovem Cristiano Innocenti Filho, 19 anos, foi encaminhado para o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (Ipq), em São José, para receber tratamento especializado.

O rapaz havia entrado em surto psicótico no domingo, 28, e andava pelas ruas da cidade pregando o anticristo e falando que é o filho de Lúcifer.

A irmã Bianca Innocenti, 22, conta que durante a madrugada, recebeu uma ligação de que Cristiano estava andando pelo Centro.

Ela foi até o local e conseguiu medicar o rapaz e levá-lo por conta própria ao Hospital Azambuja. “Pedi ajuda para o Samu, mas não quiseram auxiliar”, lamenta.

Ao chegar no hospital, ele ficou sedado durante todo o dia, e durante a tarde, com ajuda do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 2, a família conseguiu uma ambulância da prefeitura para levá-lo até São José.

“Só tenho a agradecer a todos que realmente se prontificaram a ajudar. Agora ele receberá o tratamento e, espero que fique bom logo”, diz a irmã.