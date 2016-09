Família de homem encontrado morto é localizada em São Paulo Osvaldo Cruz Garcia Dalsim, 50 anos, foi encontrado morto na noite de segunda-feira, 19, na avenida Primeiro de Maio

Os familiares de Osvaldo Cruz Garcia Dalsim, 50 anos, que foi encontrado morto na noite de segunda-feira, 19, já foram localizados nesta quarta-feira, 21.

Segundo o perito criminal do Instituto Geral de Perícias (IGP), Rafael Viana, a família, que é de Presidente Prudente, em São Paulo, viu a divulgação na mídia e entrou em contato.

O corpo de Dalsim foi encontrado pela proprietária da quitinete em que residia, na avenida Primeiro Maio. Após perceber que não havia mais movimentação do homem no local, a mulher foi verificar. Ao entrar no local com uma chave reserva, Dalsim estava caído.

Ela ainda tentou buscar ajuda com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, na esperança de que Dalsim ainda pudesse estar vivo. Com a comprovação da morte, a Polícia Civil e IGP foram acionados.

De acordo com o perito Viana, a necropsia apontou que Dalsim teve morte natural, sem indícios de violência. No laudo do médico legista, ficou considerado que a morte pode ter ocorrido no domingo, 18.