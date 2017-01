Família precisa de ajuda após ter casa destruída por enxurrada e por incêndio Praticamente todos os cômodos de residência do bairro Limeira foram danificados

Não bastasse as enxurradas, a noite de quinta-feira, 5, também foi de prejuízo para uma família do bairro Limeira. Um incêndio destruiu a residência de Moacir Martins, causando danos a praticamente todos os cômodos onde a família dele morava. Apenas o anexo onde os moradores trabalham não sofreu danos.

Segundo Moacir, quando o fogo começou, ninguém estava na casa, porque a água já entrava no imóvel. Ele resolveu sair da residência para não ter problemas, e foi para a casa do sogro. Porém, no meio do caminho, foi avisado que o fogo havia tomado conta do local. A família cogita que as chamas tenhas sido causadas por uma vela ou por um raio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento e controlou o fogo. Já na manhã desta sexta-feira, 6, familiares e amigos se reuniram para começar a limpeza no que restou para então saber o que será feito daqui para a frente.

Uma equipe da secretaria de Assistência Social também esteve na casa, buscando informações e encaminhando as primeiras ações para a família. Entre os familiares, estão dois irmãos gêmeos de 10 anos, que são autistas. Por isso, a família pede ajuda para recomeçar a vida.

Moacir afirma que qualquer auxílio é bem-vindo, seja em roupas (para adultos e crianças), material de construção ou qualquer outra forma. O contato de Moacir é 984-208-031.

Alain Rezini