Família procura jovem de 16 anos desaparecida em Tijucas Paola Taynnara Gomes Nogueira saiu para ir ao supermercado no sábado, 25, e não retornou para casa

A família de Paola Taynnara Gomes Nogueira está a sua procura desde o sábado, 25, por volta das 11h. Ela saiu de casa para ir ao supermercado, no Centro de Tijucas, e não retornou.

Paola se mudou há pouco tempo para a cidade do Vale do Rio Tijucas, antes ela vivia em Brusque. A mãe entrou em contato com amigos da jovem, mas ninguém sabe do seu paradeiro.

Caso alguém a veja, deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo 190.