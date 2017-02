Feirinha Coletiva chega à sua 8ª edição neste fim de semana O evento ainda contará com atrações musicais e oficinas

Neste domingo, 12, será realizada a 8ª edição da Feirinha Coletiva organizada pelo Quintal Coletivo. A feirinha começa às 14h e segue até as 20h.

Esta edição contará com a presença de 24 feirantes, vindos de todas as partes de Santa Catarina. A animação musical fica por conta de Rivia Mickaelly & Samuel Souza, Vitor Soltau, Stall The Orange, Karina & Stoll e Rain King Project.

A feirinha ainda conta com oficinas gratuitas, como leitura de contos, roda de conversa e Teatro do Oprimido.

O evento será realizado na sede do Quintal Coletivo, na rua Sete de Setembro, 157, no bairro Santa Rita. A entrada é gratuita.

