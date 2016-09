Feriado amanhece com temperaturas na marca de 8ºC em Brusque Como o previsto, frio chegou novamente com força

Para que pensou que não teríamos mais inverno neste 2016, olhem ele visitando SC novamente. E veio com força se formos considerar que já estamos no mês de Setembro. O feriado amanheceu em Brusque com valores de temperaturas oscilando entre 8ºC e 9ºC com céu sem a presença de nuvens. A tendência, segundo os meteorologistas, é de que teremos o dia onde o tempo seco marcará presença.

Trago abaixo, os valores mínimos de temperaturas registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: