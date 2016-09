Feriado começará frio em Brusque Nova massa polar a caminho de nossa região

Depois de um fim de semana de nuvens e chuva em Brusque, acumulados somando 40mm no Bairro Santa Luzia, a segunda voltou ter a presença do sol em nosso município. No entanto, mais uma vez vamos ter a formação de um sistema de chuvas no Sul do Brasil que irá trazer de volta a instabilidade para a nossa região já na próxima noite. É o que nos diz Gilsânia Cruz, Meteorologista da Epagri/Ciram. Importante destacar que isoladamente poderemos ter chuva moderada a forte, mas a princípio não com os volumes muito elevados, destaca Gilsânia. O tempo instável irá predominar também na próxima madrugada sendo que ao longo da manhã desta terça,06, as nuvens vão para o mar deixando Brusque com chance de chuva no máximo até as primeiras horas da manhã com boa parte do dia tendo sol e nuvens.

O tempo no feriado

O amanhecer de quarta-feira terá frio em todas as cidades podendo Brusque ter valores abaixo dos 10ºC nas primeiras horas da manhã. O tempo seco irá predominar no Vale do Itajaí com a presença do sol aparecendo por entre poucas nuvens.

Fonte das informações: Gilsânia Cruz – Meteorologista

Dados do tempo em Brusque nesta segunda-feira:

O tempo seco predominou em nosso município neste princípio de semana. O sol apareceu no período da manhã com aumento de nuvens na parte da tarde.

As temperaturas alcançaram picos chegando a marca de 24ºC. Os ventos, com predomínio maior do quadrante nordeste, teve rajadas atingindo os 19,8 km/h. A umidade relativa do ar oscilou marcas ficando entre 70% e 100%, observado no Bairro Santa Luzia.

Abaixo trago as temperaturas extremas desta segunda-feira ocorridas em nossa cidade, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: