Festa no Zehn Bier German Pub

Didi Maçaneiro e Calinho Luminoso agitam aniversário do Zehn Bier German Pub -

Consagrado como um hot spot que agita a vida noturna em Brusque, o Zehn Bier German Pub dá uma festa especial no próximo fim de semana. A casa completa este mês o primeiro aniversário da nova gestão, e comemora no sábado, 10.

A festa inicia às 10h, com passeio da A Fantástica Fábrica de Chopp pelo centro, em Brusque, e na sequência, às 15h, Didi Maçaneiro e Calinho Luminoso soltam o som no pub. Gabriel Sosa e Banda ainda se apresentam no sábado. Algumas surpresas estão sendo preparadas ainda, quem sabe uma rodada de chope pra galera? rs

A festa promete. Eu vou.