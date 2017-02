Festival de música homenageará brusquense Edino Krieger Primeira edição do evento será realizada em setembro, em Florianópolis

O compositor brusquense Edino Krieger será homenageado em setembro, em Florianópolis, no primeiro Festival de Música Contemporânea Brasileira (MCB), que levará seu nome. O objetivo do evento, que deve ser fixado no calendário cultural do estado, é criar um espaço para eternizar a figura do compositor.

Aos 7 anos, Edino Krieger iniciou os estudos de violino com o pai, Aldo Krieger. Pouco tempo depois, conquistou uma bolsa de estudos para o Conservatório Brasileiro de Música. O brusquense é considerado um dos compositores mais importantes no desenvolvimento da música brasileira nos séculos 20 e 21. Além de suas composições fazerem parte do repertório das maiores casas de concertos do país e do mundo, seu trabalho também se destaca como crítico musical, produtor e promotor da música contemporânea como um todo. Foi idealizador do Festival de Música da Guanabara em 1969, hoje conhecido como as Bienais de Música Brasileira Contemporânea do Rio de Janeiro.

O festival é idealizado pela diretora artística Thais Lopes Nicolau e a produtora do Camerata Florianópolis, Maria Elita Pereira. Além de homenagear Edino, o evento busca fomentar a produção artística brasileira, por meio de um concurso de composições e workshops sobre a temática. O concurso selecionará de seis a dez obras de solistas ou conjuntos instrumentais de câmara para serem apresentados durante o festival. Os trabalhos deverão ser enviados para avaliação até 15 de maio, pois a seleção ocorrerá no início de junho.

Thais conta que o festival é realizado também em Campinas, há quatro anos, e como ela se mudou recentemente para Florianópolis, teve a ideia, junto com Maria Elita, de realizar um também no estado. “A primeira edição dessa versão do Festival MCB Edino Krieger, apesar de ser focada em música contemporânea brasileira, tem a estrutura bem diferente da que ocorre em Campinas, pois foca na parte de criação e composição. Por isso, tem a parte de concurso de composição”, explica.

O festival ocorrerá entre os dias 14 a 23 de setembro, com abertura no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC). No dia 20, serão realizados dois whorkshops na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc): um sobre composição e outro voltado para interpretação musical das obras do século 20. Já no dia 21 haverá recital com as obras de Edino Krieger, com a participação do homenageado. O encerramento, no dia 23, será com um concerto da Camerata Florianópolis.

Recital em Brusque

Ainda em setembro, entre os dias 15 ou 16, há a possibilidade de um recital ser apresentado em Brusque, com as músicas selecionadas no concurso e também com as obras de Edino Krieger. Thais revela que a ideia inicial sempre foi de trazer o recital para a terra natal do compositor, porém, tudo depende de recursos. “Se a gente conseguir toda a verba proposta, teremos dois recitais: o de Florianópolis e um em Brusque”.

Ela acrescenta que já foi feita uma pré-reserva no teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb) após um contato com Carmelo Krieger, do Instituto Aldo Krieger. “Esperamos que dê certo de levar o recital para o município”.