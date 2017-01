Festival de Sorvete – por que não?

Santa Catarina, que naturalmente atrai grande número de turistas, mais uma vez está lotado de turistas nacionais e estrangeiros e buscando envolver o público local e também os visitantes, ontem teve início a temporada de festas de verão do nosso estado, com mais uma edição da Oktoberfest do Verão. Na próxima semana, inicia a Festa Pomerana que vai ser seguida pelo Festival de Música de Santa Catarina e, em fevereiro, tem lugar o Roteiro Blumenau Gastronômico. Juntas, as programações geram riqueza e desenvolvimento e, “de quebra”, consolidam a atividade turística como importante fonte de renda.

Sommerfest – A Oktoberfest do Verão

Aberta oficialmente dia 05, a Sommerfest chegou repleta de alegria, boa música, gastronomia típica presente em pratos e lanches alemães e regionais que já atravessam gerações, e muito chope gelado. A Eisenbahn continua sendo a cervejaria oficial da festa, que também conta com a presença de outras cervejarias artesanais como a Bierland, a Das Bier e a Wunder Bier. São esperados cerca de 40 mil participantes para a 10ª edição da Sommerfest.

Quando: 05/01 à 27/02/2017.

Onde: Parque Vila Germânica, Blumenau.

Festa Pomerana

A família reunida através de gerações e a gastronomia típica são um dos principais conceitos da Festa Pomerana – principal evento do calendário turístico do município – que, desde a sua origem preza pelo encontro da comunidade, reunindo a riqueza da cultura brasileira de origem alemã celebrada em meio à muita música, chope, dança e alegria. A 34ª edição da festa terá como mote: ¨Tradição celebrada em família¨, e os desfiles acontecerão às quintas, sextas, sábados e domingos. Dentre as atrações, destacam-se o Encontro de Grupos Folclóricos e o Festival de Bandoneons. A festa mantém o tradicional Culto em Pommerches Platt Deutsch.

Quando: 12/01 à 22/01/2017

Onde: Pavilhão de Eventos de Pomerode

Festival de Música de Santa Catarina – Femusc

Reunindo estudantes, professores e regentes para uma agenda de duas semanas de música e encantamento, numa programação que é aguardada pela comunidade e por pessoas de outras regiões, o festival ofereceu vagas nos programas Intermediário, Avançado, Quarteto de Cordas e Canto Lírico. No total foram 1004 inscritos vindos de 24 países e de 18 estados do Brasil. A12ª edição do Femusc deve superar o público de 2016, quando mais de 60 mil visitantes apreciaram o evento.

Quando: 26/01 à 04/02/2017

Onde: Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul – SCAR.

Roteiro Blumenau Gastronômico

Fevereiro terá um sabor especial para moradores e visitantes de Blumenau. Durante um mês, o público encontrará diversidade de receitas e valores em estabelecimentos blumenauenses e a novidade deste ano é um concurso onde quem participar do roteiro gastronômico poderá votar e escolher o seu estabelecimento favorito. O 8º Roteiro Blumenau Gastronômico reúne cerca de 30 estabelecimentos da cidade que servirão pratos com valores diferenciados que custarão entre R$ 9,90 e R$ 69,90.

Quando: 01/02 à 28/02/2017

Onde: Conferir os participantes e o cardápio do evento no Portal Blumenau Gastronômico.

Festival de Sorvetes

Enquanto isso, por aqui, nada! Então vou aproveitar para propor algo novo:

Que tal um “Festival de Sorvetes” regado à boa música e arte?

Um programa familiar, para reunir pessoas de todas as idades, apreciar artistas regionais e saborear os deliciosos sorvetes produzidos em Brusque, Guabiruba e entorno. É o tipo de evento que tem grande chance de “emplacar”, pois já temos os ingredientes: produtos de boa qualidade; calor escaldante; beleza natural e público consumidor. Alguém se habilita?