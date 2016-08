Filho vende objetos de casa e mãe acusa pastor de influenciá-lo Mãe conta que filho deixou de usar drogas depois que passou a frequentar igreja

Uma mulher registrou um boletim de ocorrência após o filho começar a vender os objetos de dentro de casa. Ela conta que o rapaz é ex-usuário de drogas e desde que passou a frequentar uma igreja, em Guabiruba, deixou de se envolver com as drogas.

Porém, de um tempo para cá, o filho começou a vender os objetos, alegando que é para Deus. A mãe, então, acredita que o pastor está se aproveitando da situação e orientando o filho a vender os pertences para reverter em dinheiro para a igreja.

Pneu reserva de carro é furtado em estacionamento de shopping

O pneu reserva (estepe) de um carro foi furtado no estacionamento de um shopping, em Balneário Camboriú.

O proprietário conta que esteve no local no domingo, 14, e dois dias depois escutou um barulho no carro e ao verificar, percebeu que estava sem o estepe.

Ao conversar com o vizinho, soube que o mesmo crime estava acontecendo com frequência no município litorâneo.

No shopping em que deixou o carro estacionado possui câmeras de monitoramento e ainda vigilantes.