Filmes de animação e ação lideram a preferência dos brusquenses em 2016 A Era do Gelo 5 teve o maior público no ano - foram mais de 9,7 mil espectadores

Reflexo de uma tendência cinematográfica mundial, A Era do Gelo 5 e Pets: A vida secreta dos animais foram os dois filmes mais assistidos em Brusque em 2016. As produções, categorizadas como gênero de animação, levaram juntas mais de 19 mil pessoas às salas do Cine Gracher e Cine Gracher Havan. O primeiro teve bilheteria de 9,7 mil e o segundo de cerca de 9,3 mil.

Os filmes de ação – Capitão América 2D, Batman VS Superman e Deadpool -, ocuparam respectivamente a terceira, quarta e quinta posição, e também estão entre os filmes mais assistidos em 2016.

Apenas uma produção nacional – Os Dez Mandamentos – , está entre os dez filmes que mais levou espectadores ao cinema neste ano: foram mais de 5,1 mil pessoas. (ver no detalhe o ranking)

Produtor de filmes, o brusquense Fernando Sapelli considera que na sua maioria os filmes mais assistidos são grandes produções de Hollywood, de adaptações de histórias em quadrinhos ou filmes infantis.

“Esse quadro reflete uma tendência mundial. Com o acesso cada vez mais fácil a filmes por meio das plataformas de distribuição de ‘video-on-demand’ [designa o sistema em que usuários podem escolher o conteúdo ao qual desejam assistir. Os vídeos ficam armazenados em um servidor e disponíveis para serem acessados conforme as solicitações dos clientes. Exemplos: YouTube, Vimeo, Crackle e o NetFlix], são os tipos de filmes que têm atraído o grande público aos cinemas”, afirma.

Para a jornalista e colunista do Município Dia a Dia, especializada em Entretenimento, Claudia Bia, os mais assistidos – filmes de animação e ação -, são quase todos voltados para o mesmo público. “Com certeza o público respondeu ao marketing online. Trailers cada vez melhores e mais frequentes, super atrativos. Em tempos de Netflix, ir ao cinema pode ter voltado a ser muito mais uma atividade social do que cultural”, avalia.

Preconceito com o cinema nacional

Quanto a apenas um filme nacional estar entre os mais assistidos em Brusque, Sapelli analisa que o cenário não é exclusivo do município.

Segundo ele, o fato ocorre em todo território nacional. “De praxe, comédia é o gênero que tem melhor aceitação de público dentre os filmes nacionais. Acredito que ainda existe um certo preconceito com o cinema nacional, e claro, é muito difícil competir espaço com grandes produções estrangeiras. O Brasil, na sua maioria, trabalha apenas com o mercado interno e isso reflete em produções menores”.

Claudia compartilha da mesma opinião de Sapelli e afirma que o cinema nacional, quase sempre, só chama a atenção do público quando tem atores conhecidos da TV.

Ela diz ser curioso que as comédias mais populares não conseguiram atrair muito o público. “Era um formato vencedor nos últimos anos. Se a gente comparar com os filmes estrangeiros mais assistidos, talvez o cinema brasileiro devesse produzir mais filmes infantis e de ação. Talvez, também, a quantidade maior de obras produzidas tenha diluído e cansado os espectadores”.

Os Dez Mandamentos

Para Sapelli é difícil apontar os critérios que fizeram com que Os Dez Mandamentos fizesse sucesso em Brusque, porém, ele diz que há parâmetros determinantes para o sucesso.

“Os Dez Mandamentos acabou se tornando o filme com a maior bilheteria na história do cinema nacional. A produção tem uma temática religiosa, que por histórico tende a atrair público no Brasil, e ainda teve todo o amparo de uma rede de televisão na sua divulgação. Em um ano marcado por bilheterias de filmes nacionais não tão boas, é bom ter um filme que teve tanto destaque”, avalia.

No entanto, na concepção de Claudia, foi um fenômeno muito particular, já que, além de ter sido um sucesso na TV antes de virar filme, teve o apoio de igrejas evangélicas, que motivaram seus fiéis a ir ao cinema.

Procura satisfatória

O gerente do Cine Gracher, Carlos Burigo, afirma que a procura dos brusquenses pelo cinema neste ano foi satisfatória. Ele salienta que Inferno, Doutor Estranho, O Caçador e a Rainha do Gelo, O Lar das Crianças Peculiares, foram filmes que estouraram em outras praças e que não teve o público esperado em Brusque.

Por outro lado, segundo o gerente, Os Dez Mandamentos e Deadpool surpreenderam positivamente. Ele ainda lembra que o documentário “Do Outro Lado – A conquista de Matheus Rheine”, que teve cenas gravadas na cidade, foi exibido nas salas de cinema de Brusque.