Fim de Semana com chuva em Brusque Domingo pode ser forte

O sábado começou com céu encoberto em todas as regiões de Santa Catarina sendo que em Brusque, a situação logicamente que não foi diferente. As nuvens predominaram ao longo de todo o período e apesar de toda nebulosidade, o tempo ainda permaneceu seco até pelo entardecer quando a partir daí, tivemos o início das chuvas, a princípio, de moderada intensidade observado em todos os bairros de nossa cidade. Temos esta imagem de Radar, com dados atualizados no horário das 18;00h de hoje, onde podemos ver em destaque, a região do Vale do Itajaí. Observa-se as manchas em tom amarelo, significando a presença naquele momento, de chuva com moderada intensidade, atingindo também, áreas do litoral do estado.

As temperaturas permaneceram amenas, picos máximos não passando muito dos 20ºC, com valores extremos em Brusque deste sábado divulgados abaixo, sendo dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

12,7ºC com 20,2ºC/Bairro Santa Luzia

14,8ºC com 20,0ºC/Bairro Centro

13,8ºC com 20,0ºC/Bairro Rio Branco

O domingo

Segundo Bianca Souza, técnica em Meteorologia, o domingo vai ser de muitas nuvens em Santa Catarina e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. ”A gente chama atenção que isoladamente poderemos ter chuva de intensidade moderada a forte com trovoadas”, destaca Bianca.

As temperaturas ficam amenas, com máximas entre 16 e 18°C.