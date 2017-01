Final de semana promete calor e temperaturas altas em Brusque Uma massa de ar seco predomina sobre o Estado e a chance de chuva é pequena em todas as regiões

O ar seco continua predominando em Santa Catarina e vai favorecer um final de semana com sol e temperaturas altas em todas as regiões do estado, principalmente no período da tarde. A chance de chuva é pequena, para a alegria de quem pretende curtir a praia ou praticar atividades ao ar livre.

Segundo Ronaldo Coutinho, do Climaterra, a entrada de uma massa de ar mais seco de origem polar faz com que as temperaturas fiquem amenas ao amanhecer e quente no período da tarde, sem aquela sensação terrível de abafamento, devido a baixa umidade. Em Brusque, nesta sexta-feira,13, o amanhecer foi bem ameno, tivemos 17,0ºC no bairro Santa Luzia, menor valor desde 2014 nesta época do ano. Já as máximas chegaram a marca de 33ºC.

No sábado,14, o predomínio continua sendo de céu claro sendo que o calor aumenta ainda mais e a umidade relativa do ar poderá ter picos mínimos abaixo dos 30% em nossa região com valores máximos de temperatura podendo passar dos 35ºC.

Já o domingo,15, segundo Coutinho, não será diferente, com ar mais fresco ao amanhecer e altas temperaturas a tarde. Em Brusque passa facilmente dos 36ºC, conclui Coutinho.

Trago a seguir, os valores extremos de temperaturas registrados no dia de hoje,13, em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: