Final do inverno marcado por temperaturas baixas na madrugada em Brusque Valores mínimos ficaram entre 10ºC e 12ºC

Sabemos que existe uma regra definindo o período de duração de cada estação do ano, fato este que na minha opinião, não passa de uma teoria que muitas vezes na prática, não funciona como define o calendário. Vejamos então: Se o inverno tem seu início somente em 21 de junho, historicamente o frio vem marcar presença bem antes disso no Sul do País. Em SC bem como também em Brusque por exemplo, as primeiras massas de ar frio já são sentidas ao longo do mês de Abril. Na minha humilde opinião, a segunda quinzena de Maio já poderia fazer parte como sendo do inverno. Da mesma forma acontece com o Verão. Os últimos dias de novembro já são muitas vezes marcados por temperaturas próximas ou até superiores a 40ºC.

Mas deixemos minhas observações de lado e vamos ao que de fato, nos vem dizer o Calendário: Hoje tivemos o último dia de Inverno no hemisfério Sul. Em Brusque, o frio esteve presente na madrugada e primeiras horas desta manhã, com minhas estações registrando valores mínimos ficando entre 10ºC e 12ºC.

O dia seguiu ensolarado com temperaturas agradáveis na parte da tarde, máximas cravaram na marca de 26ºC. Os ventos sopraram de Norte/Nordeste, com rajadas atingindo os 21 km/h. Segundo Gislânea Cruz, Meteorologista da Epagri/Ciram, este comportamento das temperaturas observadas hoje em nosso município, deverá predominar nos próximos dois dias, ou seja, madrugadas frias com aquecimento ao londo da tarde.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas registradas hoje em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mm descrito em anexo logo abaixo: