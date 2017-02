Fluxo de veículos nas ruas General Osório e João Frederico Steffen estará em meia pista neste domingo, 5

A equipe da Secretaria de Obras executará neste domingo, 5, os serviços de ligação de esgoto nas ruas General Osório, no bairro Guarani e João Frederico Steffen, no Steffen.

Os trabalhos terão início às 7h, na rua General Osório, ao lado da X Car Automóveis, e necessitam que o fluxo de veículos permaneça interditado em meia pista. Após o término das ações, os servidores se deslocarão para a rua João Frederico Steffen.

Os motoristas que transitarem pela via até as 12h devem estar atentos, já que naquele ponto o trânsito também será interrompido em alguns trechos. A Secretaria de Obras reforça que apesar de programadas, as ligações dependem das condições climáticas para serem realizadas.