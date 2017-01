Assaltante foragido é preso após denúncia Antônio Wilker de Souza foi detido no dia 31 de dezembro por violência doméstica e ameaça

Antônio Wilker de Souza foi detido no dia 31 de dezembro por violência doméstica e ameaça. No entanto, a detenção se transformou em prisão preventiva depois que ele foi identificado como o suspeito que fugiu no dia do assalto ao mercado Carol, no começo do mês passado, quando o outro suspeito de assalto morreu no local, após ser baleado.

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil concluiu, com base em perícias, que ficou comprovado que ele é o segundo assaltante que fugiu do mercado.

Segundo a Polícia, uma marca de tiro no braço contribuiu para a identificação. Desde o dia 7 de dezembro ele era considerado foragido. Wilker possui ficha policial e, inclusive, condenação por homicídio.