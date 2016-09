Foragido de Brusque é encontrado morto em rio, em Aurora Marcelo Leal, 31 anos, havia fugido de uma operação de trânsito e se jogou no rio

O corpo de Marcelo Leal, 31 anos, foi encontrado na manhã de sábado, 3, no rio Itajaí, em Aurora, no Vale do Itajaí, próximo a Ituporanga.

Ele, que possuía um mandado de prisão ativo por roubo, de Brusque, havia fugido da Polícia Militar durante uma operação de trânsito, na terça-feira, 30, naquele município.

Desde então, o Corpo de Bombeiros de Rio do Sul havia iniciado as buscas, sendo que na manhã de sábado, o corpo de Leal foi avistado boiando na lateral esquerda do rio, na localidade de Ribeirão Strey.

Segundo informações dos bombeiros, o corpo estava há, aproximadamente, um quilômetro do posto da Polícia Militar Rodoviária, onde inclusive, era o ponto da abordagem.

O corpo do foragido já estava em estado de decomposição e assim que encontrado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Aurora.

Os familiares acompanharam o procedimento para fazer o reconhecimento do corpo. Conforme o laudo do IML, a causa da morte de Leal foi por afogamento. O corpo foi liberado para a família e sepultado no Cemitério Parque da Saudade, em Brusque, na manhã de domingo 4.