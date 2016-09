Foragido de Brusque se joga em rio para fugir da polícia, em Aurora Marcelo Leal, 31 anos, foi parado em uma blitz, mas conseguiu fugir novamente da polícia

Marcelo Leal, 31 anos, foragido da Justiça, foi encontrado durante uma operação de trânsito da Polícia Militar, em Aurora, no Vale do Itajaí, próximo a Ituporanga, na terça-feira, 30.

Segundo informações da PM daquele município, ele foi abordado e constatado que não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Durante a abordagem, foi encontrado dentro do carro, um Golf, garrafas de cerveja. Em consulta no sistema, os policiais souberam que Leal estava com um mandado de prisão pela comarca de Brusque, por roubo.

Ao tentarem deter o homem, ele conseguiu fugir e pulou no rio Itajaí, perto da entrada da localidade de Ribeirão Strey. Os policiais fizeram buscas pelas imediações, mas não encontraram mais o criminoso.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para fazer buscas pelo rio, na possibilidade de que ele tenha se afogado, mas até nesta quinta-feira, 1, não haviam encontrado o homem.

Os moradores também foram alertados para caso souberem do paradeiro de Leal, avisar a PM pelo número 190.