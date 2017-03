Foragido por estupro é preso em Guabiruba nesta quinta-feira, 2 Após abordagem policial numa motocicleta que o primo do suspeito dirigia, constatou-se que havia um mandado de prisão ativo

Alex Ramos de Oliveira foi preso na manhã desta quinta-feira, 2, em Guabiruba. Ele tinha um mandado de prisão por estupro, crime que cometeu há cerca de sete anos.

Conforme informações da Polícia Militar, uma guarnição estava na rua dos Imigrantes quando consultou a placa de uma Honda Biz – MBY1202 no qual transitava pelo local. A PM constatou que o proprietário da motoneta – Oliveira -, estava com mandado ativo no Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp). O condutor da moto, no entanto, era o primo de Oliveira.

Diante da constatação, a PM solicitou que Oliveira fosse ao local, sendo que foi dado a ele voz de prisão e encaminhado à Unidade Prisional Avançada (UPA) de Brusque.

Oliveira relatou aos policiais que havia sido julgado em 2013 e que foi inocentado. Segundo ele, não sabia que havia um mandado de prisão ativo em seu nome.