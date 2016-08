Freundenfest agita Brusque neste sábado Festa de rua mais tradicional da cidade reúne milhares de pessoas

A sexta edição da Freundenfest mobiliza, ao longo de todo sábado, 27, milhares de pessoas no estacionamento do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof.

Festa de rua mais tradicional do município, o evento iniciou por volta das 10h. Neste ano,103 grupos se inscreveram para participar. São cerca de 47 pessoas por barraca.

Antes mesmo do horário oficial de início, os grupos já preenchiam boa parte do estacionamento para organizar e decorar as barracas.

Em boa parte delas, além de bebidas e de músicas, os festeiros também contam com alimentos como churrasco e sanduíches, preparados pelos próprios integrantes dos grupos.

Assim como em 2014 e em 2015, neste ano a Freundenfest também disponibiliza aos visitantes que não fazem parte das barracas um pub com três cervejarias, além de um food truck e um espaço com churros gourmet.

O evento se estende até as 18h deste sábado.