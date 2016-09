Frio e fortes ventos marcam o feriado em Brusque Rajadas atingem 37,1 km/h

O tempo seco que predominou nesta quarta-feira em Brusque favoreceu as atividades ao ar livre em geral, com sol predominando de forma absoluta pelos céus de nossa região hoje. O frio esteve presente na madrugada e primeiras horas da manhã, quando neste período, tivemos picos mínimos ficando entre 8ºC e 9ºC. Além das baixas temperaturas verificadas, outro fator chamou atenção: O vento Sul/Sudoeste que de forma constante, soprou ao longo de todo o dia. Algumas rajadas mais fortes foram observadas. Minhas estações registraram picos atingindo os 37,1 km/h. Já a umidade do ar permaneceu baixa em grande parte do tempo. Picos mínimos chegando aos 32%.

Trago a seguir, as temperaturas extremas de hoje ocorridas em nosso município, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: