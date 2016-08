Funcionária de UBS é agredida durante expediente Devido as agressões, ela sofreu um fratura no osso do nariz

Uma funcionária da Unidade Básica de Saúde do bairro Cedrinho relatou para a Polícia Civil que foi agredida, na quinta-feira, 25. Segundo registro no boletim de ocorrência, uma mulher foi até o local e passou a bater até causar uma fratura no osso do nariz. Botijões de gás são furtados em residência Uma mulher registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil após ter dois botijões de gás furtados em sua residência. Ela relata que o crime ocorreu nesta segunda-feira, 29, na rua Carlos Ristow, no bairro Primeiro de Maio.