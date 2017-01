Funcionários aguardam posicionamento do HEM sobre pagamento dos salários atrasados Direção do hospital convocou reunião com os funcionários para esta sexta-feira, 13

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde se reuniu na manhã desta quinta-feira, 12, com a direção do Hospital e Maternidade de Brusque para discutir a situação da instituição.

De acordo com o presidente do sindicato, Ingo Ehlert, estão em atraso o pagamento do salário de dezembro e o décimo terceiro dos 120 funcionários que continuam trabalhando no hospital. Ainda segundo o sindicato, vários funcionários que foram demitidos entraram com ação na justiça solicitando que o hospital depositasse o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A instituição foi condenada a pagar R$ 400 mil, porém, até o final do ano passado nada havia sido depositado para os funcionários. “Desde 2015 a situação está se agravando pela falta do depósito do FGTS. Já foi bloqueado alugueis de estacionamento, dos consultórios médicos e também já foi bloqueado dinheiro referente à Unimed para fazer frente a esses valores”, diz.

O sindicato esperava ter uma definição a respeito da situação do hospital após a reunião com a diretoria, no entanto, isso não ocorreu, já que a instituição aguarda resposta das negociações com grupos interessados em arrendar o hospital.

Segundo comunicado da diretoria na semana passada, o prazo para encerrar as negociações e definir sobre a continuidade ou não das atividades do Centro Cirúrgico é até esta quinta-feira. Mas até o momento, não há nenhuma informação sobre o assunto.

“Existe a negociação com uma empresa de São Paulo, que já está em Santa Catarina, e está interessada em arrendar o hospital de Brusque, mas até o início da tarde, não tínhamos uma resposta se a negociação foi encerrada ou não, por isso, saí da reunião sem saber quando será pago os salários e o décimo”.

A direção do hospital convocou uma reunião com os funcionários para a manhã desta sexta-feira, 13, para dar um posicionamento sobre o pagamento dos salários.